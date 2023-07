Le chavirement d'une pirogue au Sénégal fait au moins 14 morts

Le gouvernement sénégalais a annoncé vendredi que le chavirement d'une pirogue mercredi à Saint-Louis (nord), sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des Canaries, avait fait au moins 14 morts et quatre blessés.

"Tous les services de l'État sont mobilisés pour apporter soutien et réconfort aux rescapés", affirme un communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur. Le texte ne donne pas de précision sur les décès, les rescapés et le nombre de personnes qui étaient à bord de l'embarcation.

Selon les médias locaux, le bateau transportait des migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes.