Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh en Turquie ce week-end

"Le leader de la cause palestinienne sera mon invité ce week-end", a déclaré M. Erdogan devant les députés de son parti AKP à l'Assemblée.

M. Erdogan avait présenté le 10 avril ses condoléances au chef du Hamas, dont trois fils et quatre petits-enfants ont été tués dans la bande de Gaza dans une attaque revendiquée par les Israéliens, six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les négociations visant à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens "piétinent", a affirmé mercredi le Premier ministre du Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas.

Le dernier tête-à-tête en Turquie entre MM. Erdogan et Haniyeh remonte à l'été 2023; le chef du Hamas avait été reçu au palais présidentiel à Ankara le 26 juillet en même temps que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.