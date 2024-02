Le corps d'Alexeï Navalny a été remis à sa mère, annonce l'équipe de l'opposant russe

Ces derniers jours, l'équipe d'Alexeï Navalny s'est régulièrement plainte de n'avoir pas accès au corps de l'opposant russe décédé. Ses proches avaient dénoncé que les enquêteurs mèneraient pendant au moins 14 jours une "expertise" sur sa dépouille avant de la rendre.

Les proches de Navalny accusent le Kremlin de l'avoir tué et de chercher à maquiller ses traces. Selon la mère de Navalny, la Russie cherche à ce que le corps se décompose afin qu'il ne soit plus possible de l'examiner. La semaine dernière, la mère d'Alexeï Navalny et ses avocats n'avaient pas été autorisés à entrer à la morgue.