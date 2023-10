Le Hamas détient de nombreux otages israéliens: voici pourquoi cela pourrait "changer le cours de ce conflit"

C'est sans doute l'enlèvement de masse le plus important auquel Israël a eu à faire face depuis le début du conflit, il y a près de 50 ans. La principale question que se posent les médias locaux aujourd'hui, c'est de savoir combien d'Israéliens sont retenus en otage par les combattants du Hamas. La branche armée du mouvement palestinien a notamment publié sur les réseaux sociaux des images de ses membres capturant des militaires, mais aussi de nombreux civils.

Cela pourrait avoir un impact important sur le conflit explique Jon Alterman du Centre d'études internationales de Washington: "À court terme, il s'agit de se battre pour repousser le Hamas, détruire ses infrastructures et récupérer les Israéliens qui auraient été capturés et cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Il s'agit d'une nouvelle donne et le fait qu'il y ait des prisonniers israéliens pourrait potentiellement changer le cours de ce conflit, le rendre différent des précédents."