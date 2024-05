Le Premier ministre de l’autorité palestinienne est à Bruxelles: cette visite peut-elle changer les choses sur le terrain?

Le Premier ministre de l'autorité palestinienne est en mode séduction auprès des Européens. L'économiste de 69 ans et homme d'affaires nommé en mars dernier tente de convaincre les Européens afin d’avoir de l'argent frais pour survivre. Il faut comprendre qu'Israël bloque certains fonds qui lui empêchent de financer, notamment les fonctionnaires ou encore les médecins. Et pour cela, il doit donc trouver de l'argent auprès de l'Union européenne mais aussi de ses partenaires des pays arabes dont certains sont présents à cette réunion.

Et puis plus largement, il faudra discuter de l'après-guerre tout en réclamant un cessez-le-feu immédiat. Le problème, c'est que les 27 sont divisés depuis le début du conflit avec d'un côté des pays en pointe comme la Norvège qui revendique l'existence officielle d'un état palestinien et puis de l'autre l'Allemagne qui privilégie sa relation avec Israël.