Que se passe-t-il en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Au moins 2.000 personnes ont été ensevelies

Partager:

Plus de 2.000 personnes ont été ensevelies dans un vaste glissement de terrain survenu dans un village éloigné de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont indiqué les autorités du pays du Pacifique à l'ONU. Les sauveteurs se livrent à "une course contre la montre" pour retrouver des survivants.

Un glissement de terrain a enseveli un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée et tué environ 670 personnes, a déclaré un responsable de l'ONU. Les sauveteurs tentent de retrouver des survivants. "Le glissement de terrain a enterré vivantes plus de 2.000 personnes et a causé d'importantes destructions", a déclaré le centre national de gestion des catastrophes du pays au bureau de l'ONU dans la capitale Port Moresby "Cela fait déjà trois jours et sept heures que la catastrophe s'est produite. Nous sommes donc engagés dans une course contre la montre, mais la question est de savoir dans quelle mesure nous pourrons mettre les gens en sécurité", a indiqué Serhan Aktoprak, fonctionnaire pour les migrations à l'ONU basé à Port Moresby, la capitale de ce pays du Pacifique sud.

Le village à flanc de colline de la province d'Enga, au centre de l'archipel, a été presque totalement anéanti lorsqu'un pan du mont Mungalo s'est effondré dans la nuit de jeudi à vendredi vers 03H00 (17H00 GMT jeudi), ensevelissant des dizaines de maisons et surprenant les habitants dans leur sommeil. Les secours travaillent dans des conditions dangereuses, notamment en raison "des pierres (qui) continuent de tomber et de faire bouger le sol", a précisé M. Aktorprak. "Pour ne rien arranger, des eaux souterraines s'écoulent sous les débris, transformant la surface du sol en toboggan", a-t-il ajouté, précisant qu'environ 250 maisons situées à proximité ont été évacuées par mesure de précaution.

Dans un premier temps, les organisations humanitaires et les autorités locales ont dit craindre qu'entre 100 et 300 personnes aient péri dans la catastrophe.

Mais ce bilan est passé à environ 670 morts lorsque les secouristes se sont aperçus que le village frappé par le glissement de terrain comptait plus d'habitants qu'estimé, a expliqué M. Aktoprak. Au moins quatre cadavres ont été retirés des débris, ont annoncé les autorités. "Personne n'a pu s'échapper" Des engins lourds et des pelleteuses devaient arriver dans la zone sinistrée dans la nuit de dimanche à lundi mais leur arrivée a été retardée par des violences tribales qui ont éclaté le long de la seule voie d'accès, a fait savoir M. Aktoprak.