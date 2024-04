Le Premier ministre israélien annonce avoir fixé une date pour son offensive à Rafah: "Cela se fera"

Six mois après le début de la guerre, le mouvement islamiste palestinien examine une proposition en trois étapes remise par les pays médiateurs, dont la première prévoit un cessez-le-feu de six semaines, a indiqué une source au sein du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, malgré l'opposition de Washington, à l'heure où le Hamas et Israël tentent de se mettre d'accord sur une trêve.

Le président français Emmanuel Macron, le chef de l'Etat égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé lundi soir à un cessez-le feu "immédiat" et "permanent", à une libération de "tous les otages" à Gaza et mis en garde Israël contre les "conséquences dangereuses" d'une offensive à Rafah.

"La guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement", écrivent-ils dans une tribune commune parue dans quatre journaux, français (Le Monde), américain (Washington Post), jordanien (Al-Raï) et égyptien (Al-Ahram).

Le Premier ministre israélien a annoncé qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Rafah, l'un des derniers bastions selon lui du Hamas dans la bande de Gaza. "Cela se fera - il y a une date", a-t-il déclaré dans un message vidéo, six mois après le début de la guerre, sans toutefois donner la date.