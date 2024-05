Les clés de la Maison Blanche: quels enjeux se cachent derrière les Conventions Nationales des partis?

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47ᵉ président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison-Blanche.

"C'est un des éléments essentiels de la démocratie américaine", affirme ainsi le spécialiste. "Jusqu'en 1832, il n'y avait pas de convention. C'étaient essentiellement les partis qui choisissaient les candidats. Ici, on laisse la population américaine choisir ses candidats et puis ensuite, elle les départage".

Dans cet épisode des Clés de la Maison Blanche, Serge Jaumain, professeur d’histoire à l’ULB et spécialiste des États-Unis, revient sur l’un des événements majeurs de la course à la présidentielle 2024 : la Convention Nationale des partis.

Actuellement, les deux candidats, Joe Biden et Donald Trump, sont déjà connus d’avance. "Généralement, plusieurs candidats arrivent et à ce moment-là, on examine quel est celui qui obtient la majorité. Parfois, il faut plusieurs tours de scrutin pour qu'ils se départagent (…). Ce qui n'est pas le cas ici", explique Serge Jaumain. Joe Biden était le président sortant et a facilement remporté l’investiture. Trump, contre toute attente, s’est rapidement imposé comme candidat républicain.

En résumé, ces conventions permettent aux délégués - préalablement choisi par les Etats - de départager les candidats potentiels. Ainsi, ces conventions démocrates et républicaines se réunissent durant l’été précédant l’élection présidentielle : le 15 juillet au Wisconsin pour les républicains et à la mi-août, à Chicago, pour les démocrates. Festivités, pancartes, regroupement… Elles sont de véritables commémorations. Il s’agit généralement de la seule occasion pour les partis de s’accorder sur un candidat en particulier.

Les conventions des partis politiques américains ne manquent pas de médiatisation, mais sont-elles vraiment utiles quand on connaît déjà les candidats et leurs programmes ? La réponse est nuancée. "Elles vont permettre simplement, je dirais, de célébrer le candidat que l'on a déjà choisi et en même temps de valider le programme de ces candidats", répond le spécialiste.

Ce dernier estime également qu’elles sont essentielles pour mettre en lumière les candidats à la présidence, mais aussi ceux qui se présentent aux élections législatives, notamment à la Chambre des représentants et au Sénat : "Les candidats qui se présentent à la Chambre et au Sénat profitent aussi de ce moment pour se faire connaître". En effet, il ne faut pas oublier que les élections présidentielles et législatives se déroulent simultanément aux États-Unis, d'où l'importance de ces rassemblements politiques.

En dépit du manque de suspense et de l'absence de réels enjeux électoraux, les conventions restent des moments cruciaux pour susciter l'attention du public sur les programmes des candidats. Elles marquent le début de la dernière ligne droite avant les élections, avec notamment les débats à venir entre les candidats à la présidence et à la vice-présidence.