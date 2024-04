Les clés de la Maison Blanche: quatre ans plus tard, quel bilan tirer du mandat de Joe Biden?

Partager:

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47ᵉ président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison-Blanche.

Gerald Loftus, ancien diplomate et porte-parole du Parti Démocrate, nous éclaire sur le parcours de Biden en tant que 46e Président des États-Unis. Quatre ans plus tard, quels ont été les grands chantiers, les réussites et les ratés ? L’un des grands objectifs le redressement de l’économie américaine, ce qu’il a réussi avec succès. L’Inflation Act, par exemple, a permis d’investir dans les énergies renouvelables et d’ainsi commencer une véritable transition énergétique. L’infrastructure, poussée par la politique de Biden, a fait un bond en avant grâce au financement d'une flopée de projets : ponts, routes, santé publique,… Bien qu’il soit plein d’entrein et de bonne volonté, Biden se heurte régulièrement à la majorité Républicaine présente à la Chambre. La lutte se passe au niveau des états

Le port d’armes et l’avortement sont, eux aussi, des sujets épineux, mais prépondérants dans le programme politique de l’actuel président. "En ce qui concerne l'avortement, la lutte se passe au niveau des États", explique ainsi Gerald Loftus. "Le but pendant la campagne, c'est de montrer clairement la différence entre les politiques menées par Joe Biden et les démocrates, et tout ce qui est régressif du côté républicain". Europe versus Etats-Unis Tisser des liens durables et de confiance avec l’Europe, une autre mission que Biden a portée avec succès dès ses premiers jours de mandat. Renforcer l’alliance avec l’OTAN, revenir dans les accords de Paris sur le climat… "C'était une décision qui n'avait pas vraiment surpris, mais en tout cas a eu des conséquences assez importantes", souligne l’expert.