Les Etats-Unis vont réimposer des sanctions pétrolières contre le Venezuela

L'administration du président Joe Biden revient ainsi sur l'allègement des sanctions annoncé dans le sillage d'un accord électoral conclu en octobre 2023 entre les représentants du président Maduro et ceux de l'opposition, en vue de la tenue en juillet d'une élection présidentielle libre et équitable.

"Nous sommes inquiets du fait que M. Maduro et ses représentants aient empêché l'opposition démocratique d'inscrire le candidat de son choix, harcelé et intimidé des opposants politiques et détenu injustement de nombreux acteurs politiques et membres de la société civile", a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, dans un communiqué.