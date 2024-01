Les importations chinoises de semi-conducteurs au plus bas depuis 2004

Les importations chinoises de puces électroniques ont enregistré leur plus important recul l'an dernier, depuis le début du relevé de ces statistiques en 2004. L'approvisionnement en semi-conducteurs a été chamboulé par les restrictions américaines et la reprise économique assez timide en Chine.

En valeur, le marché des puces électroniques importées a baissé de plus de 15% en 2023, à 349,4 milliards de dollars (319 milliards d'euros) en Chine, le plus gros importateur mondial. Il s'agit de la deuxième année de baisse consécutive, la plus marquée depuis que les douanes enregistrent ces données en 2004.

L'industrie mondiale des semi-conducteurs peine à se rétablir après avoir connu une pénurie dans la foulée des confinements décidés pour endiguer la pandémie de coronavirus. En Chine, les strictes mesures imposées durant la crise sanitaire et la faible reprise post-pandémie ont pesé sur la demande. Le marché des puces électroniques a accusé un peu plus le coup l'an dernier à la suite de la décision américaine d'interdire l'envoi vers la Chine de puces capables de former des modèles d'intelligence artificielle.