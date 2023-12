Les Palestiniens vivent "dans l'horreur la plus totale" à Gaza, dénonce l'ONU

Deux mois après "les horribles attaques perpétrées contre Israël par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens", "les civils à Gaza continuent d'être bombardés sans relâche par Israël et punis collectivement", a déclaré Volker Türk, lors d'une conférence de presse à Genève.

Les Palestiniens à Gaza vivent dans "l'horreur la plus totale", a dénoncé ce mercredi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, affirmant craindre des "atrocités".

Il a réclamé un arrêt immédiat des hostilités et la libération de tous les otages.

Israël a risposté militairement et massivement aux attaques sans précédent du Hamas sur son territoire le 7 octobre, qui ont fait 1.200 morts essentiellement des civils et plus de 240 otages, selon les autorités civiles.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 16.248 personnes, à plus 70% des femmes, enfants et adolescents, ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens.