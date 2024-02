Les Pays-Bas appellent leurs ressortissants à quitter la ville congolaise de Goma

Dans la nuit de mardi à mercredi, la ville de Sake a été assiégée par les rebelles. Par conséquent, la situation dans la ville voisine de Goma pourrait également se détériorer rapidement, selon le ministère néerlandais. "Vous êtes à Goma? Quittez la ville si vous pouvez le faire en toute sécurité."

Les conseils aux voyageurs de la Belgique pour le Congo avaient déjà été mis à jour lundi. Tout voyage à destination de Goma et de la région avoisinante est "fortement déconseillé". Les Belges qui se trouvent dans la région sont notamment invités à s'enregistrer via Travellers Online et à éviter les déplacements. Il leur est également conseillé de prévoir des réserves suffisantes d'eau, de nourriture et de carburant.