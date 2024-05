Les pompiers de Kharkiv luttent contre plusieurs incendies après des frappes de missiles et de drones russes

Plusieurs incendies se sont déclarés à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, samedi, à la suite d'attaques de drones et de missiles russes, a indiqué la protection civile ukrainienne samedi. Au moins quatre personnes ont été blessées, dont un enfant.

L'incendie le plus important, d'une superficie totale de 3.000 mètres carrés, s'est déclaré dans un entrepôt. Les travaux d'extinction sont toujours en cours samedi matin.

Selon la force aérienne ukrainienne, la Russie a déployé 13 drones de combat Shahed et quatre missiles antiaériens convertis de type S-300 dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée de l'air affirme que tous les drones ont été interceptés, mais Ihor Terechov, le maire de Kharkiv, fait état d'incendies après deux attaques de drones.

Kharkiv n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Depuis le début de la guerre, il y a plus de deux ans, la ville est régulièrement la cible de roquettes et de bombes. Ces dernières semaines, la Russie a intensifié les attaques et il est à craindre que la ville devienne progressivement inhabitable.