Blessures au crâne, au cerveau, à la colonne vertébrale... on en sait plus sur l'état des victimes du vol de Singapore airlines

Un Britannique de 73 ans est décédée et 104 personnes ont été blessées.

L'hôpital Samitivej Srinakarin soigne actuellement six personnes pour des blessures au crâne et au cerveau, 22 pour des blessures à la colonne vertébrale et 13 pour des blessures aux os, aux muscles et à d'autres endroits, selon Adinun Kittiratanapaibool, le directeur de l'établissement.

"C'est la première fois que nous traitons des patients souffrant de ce type de blessures à cause de turbulences", a-t-il déclaré aux journalistes.