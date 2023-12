Les Seychelles en état d'urgence: l'explosion d'un entrepôt et des inondations dans le pays ont fait plusieurs victimes

L'explosion, qui s'est produite vers 3h du matin, a été entendue à plusieurs kilomètres de distance, et son souffle a brisé les vitres des maisons, des banques et des magasins voisins. "J'ai été choqué quand je suis arrivé tôt ce matin. La police et l'armée ont pris le contrôle de la zone", a affirmé le président Ramkalawan lors d'un point de presse. "Il n'y a pas beaucoup de blessés, mais beaucoup de gens sont en état de choc, et nous nous efforçons de leur apporter un soutien psychologique", a-t-il ajouté, précisant que le bilan aurait pu être dramatique si l'explosion avait eu lieu durant la journée. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête.