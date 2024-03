L'espace, champ de recherche idéal pour soigner les cancers

Partager:

Et si la solution pour vaincre le cancer se trouvait dans l'espace? L'univers sans pesanteur où les cellules vieillissent plus vite a permis des "progrès fous", selon la Nasa qui met les bouchées double pour soigner la maladie. Pour l'astronaute Frank Rubio, enveloppé dans sa combinaison bleu pétrole, "l'espace est un lieu de recherche unique". Le quadragénaire y a élu domicile pendant une mission de recherche sur le cancer dans la Station spatiale internationale (ISS), à plus de 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

Non seulement, les cellules y vieillissent plus rapidement, ce qui permet d'accélérer les recherches, mais leurs structures sont aussi plus "pures". "Elles ne s'agglutinent pas comme sur Terre, à cause de la gravité. Dans l'espace, elles sont en suspension", lévitant grâce à la microgravité, ce qui permet une meilleure analyse de leurs structures moléculaires, explique le patron de la Nasa Bill Nelson, dans un entretien avec l'AFP. Séduit, le géant pharmaceutique Merck a décidé d'effectuer des recherches à bord de l'ISS sur le Pembrolizumab, un médicament anticancéreux que les patients reçoivent aujourd'hui sous perfusions intraveineuses. Son principal actif est très compliqué à transformer en liquide. Une des solutions reste de le cristalliser, un processus courant pour fabriquer des médicaments.

En 2017, Merck tente l'expérience dans l'espace pour voir si les cristaux s'y forment mieux que sur Terre. - Plus efficace - Bill Nelson montre les résultats. Deux images. Sur la première, une tâche transparente et floue. Sur la deuxième, une multitude de points gris et nets. "On voit que sur la seconde photo, celle dans l'espace, les cristaux sont plus petits et uniformes, ils se forment mieux", dévoile l'ancien astronaute.