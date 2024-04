Liban: le Hezbollah annonce la mort de deux combattants dans des raids israéliens

Les violences se sont intensifiées entre l'armée israélienne et le Hezbollah cette semaine. Le mouvement islamiste libanais a revendiqué mercredi une attaque contre un poste de commandement dans le nord d'Israël, qui a répliqué par des raids en profondeur en territoire libanais.

L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a affirmé qu'Israël a mené de violentes frappes aériennes et lancé plus de 100 obus d'artillerie et bombes au phosphore contre des localités frontalières du sud dans la nuit, notamment Kfar Kila.

Le Liban accuse Israël d'avoir recours au phosphore blanc --des armes incendiaires dont l'usage est interdit contre des civils-- dans le conflit.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre Israël pour soutenir le mouvement islamiste palestinien, son allié.