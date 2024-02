Londres soutient le Néerlandais Mark Rutte pour prendre la tête de l'Otan

"Rutte est très respecté au sein de l'Alliance, il a de sérieuses références en matière de défense et de sécurité et il veillera à ce que l'Alliance reste forte et prête à assurer défense et dissuasion", a déclaré un responsable gouvernemental sous couvert d'anonymat.

L'actuel secrétaire général de l'Alliance atlantique avait été reconduit à son poste l'été dernier pour un an de plus et aura dirigé cette organisation pendant dix ans à la fin de son dernier mandat.