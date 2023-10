"Maintenant, une partie de ces lumières sont éteintes": cérémonie de deuil dans tous les kibboutz d'Israël

Sha'ar Hagolan, qui compte 500 habitants, accueille depuis samedi environ 150 "kibboutzins" déplacés du nord et du sud d'Israël, selon Mme Dror.

La cérémonie, qui s'est tenue simultanément dans tous les kibboutz d'Israël, visait à montrer "le deuil" et la "solidarité avec les kibboutz" du sud d'Israël, mais aussi pour "se donner de la force et montrer que nous sommes ensemble", a expliqué à l'AFP Gali Dror, une cadre de celui de Sha'ar Hagolan.

Créés par des Juifs européens sionistes venus s'installer en Palestine ottomane, puis sous mandat britannique, les kibboutz ont longtemps représenté le dynamisme de l'Etat d'Israël proclamé en 1948.

Jusque dans les années 1980, leurs habitants y mettaient tout en commun et le concept de propriété privée n'existait pas. Ce système coopératif et égalitaire, très endetté dans les 1990, a ensuite pris un virage plus libéral au début du XXe siècle.

En juin dernier, Gil Lin, PDG de la Kibbutz Industry Association, organisme qui regroupe et représente les kibboutz, estimait que ceux-ci représentaient encore 40% de la production agricole du pays et 11% de son industrie.