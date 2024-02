Mali: plusieurs soldats tués dans une attaque djihadiste

Selon un élu de Mourdiah, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, "plus de 100 djihadistes ont attaqué ce mercredi une position de l'armée à Kwala, près de Mourdiah. Plusieurs militaires ont été tués, les djihadistes ont occupé les lieux avant de partir sans inquiétude".

"Des unités des Fama chargées de la sécurisation des travaux de la route Kwala - Mourdiah - Nara ont réagi à une attaque complexe à kwala", mercredi matin.

"Face à la violence des combats, les terroristes en grand nombre (se sont) repliés dans le secteur de Fallou où ils ont été localisés et détruits sur plusieurs bases. La situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance", assure l'armée.

Les éléments fournis par les uns et les autres sont difficilement vérifiables dans ces zones reculées. L'accès à des sources indépendantes dans un contexte d'hostilités et de régime militaire est compliqué. L'armée malienne ne communique quasiment plus publiquement sur ses pertes.