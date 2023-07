Mégafeux au Canada: décès d'une pompière, les incendies toujours plus nombreux

Il s'agit du premier décès d'un combattant du feu depuis le début de cette saison des incendies historique au Canada, avec plus de 900 feux actifs actuellement dont plus de 570 hors de contrôle.

Une enquête a été lancée par la police fédérale et l'agence provinciale de la santé et de la sécurité au travail.

Mais "il est très difficile d'obtenir des capacités supplémentaires de lutte contre les incendies", a expliqué jeudi Cliff Chapman, porte-parole du service des incendies de la province.

"C'est un travail très dangereux. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons rendent la tâche encore plus dangereuse pour notre personnel qui travaille 14, 16, 20 heures par jour en essayant de tout faire pour éloigner ces incendies des zones stratégiques", a-t-il ajouté.

Et la situation ne va pas s'améliorer avec un "temps chaud et sec prévu dans les mois à venir", a précisé à l'AFP Sarah Budd du BCWS : "Nous n'attendons aucun répit de la météo".

Avec 9,7 millions d'hectares déjà partis en fumée sur l'ensemble du pays - soit 11 fois la moyenne de la dernière décennie - le record annuel absolu datant de 1989 a déjà été largement dépassé.

L'est et l'ouest du pays sont touchés simultanément et certaines provinces peu habituées aux incendies sont aussi concernées. L'un des feux de forêt touchant le nord du Québec a englouti à lui seul plus d'un million d'hectares.

Le Canada, qui de par sa situation géographique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique.