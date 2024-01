Moisson pour "Oppenheimer" aux Critics Choice Awards, "Anatomie d'une chute" récompensé

Le biopic "Oppenheimer", signé Christopher Nolan, a poursuivi dimanche sa moisson de prix internationaux en remportant huit récompenses aux Critics Choice Awards, la réalisation française "Anatomie d'une chute" étant également primée.

Le long-métrage sur le père de la bombe atomique a continué sa course folle vers les Oscars: prix du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Nolan, du meilleur second rôle pour Robert Downey Jr., en plus de la meilleure photographie, de la meilleure musique, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels et de la meilleure distribution.