New York va déployer des militaires dans le métro après une série d'incidents violents

New York va déployer des militaires et de nouveaux renforts policiers pour sécuriser son métro, emprunté chaque jour par des millions de travailleurs et de touristes, après une série d'incidents violents qui ont marqué les esprits dans la mégapole américaine.

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a notamment annoncé que 750 membres de la garde nationale, l'équivalent de militaires, allaient être déployés dans le gigantesque réseau de transport de New York, qui compte plus de 400 stations.