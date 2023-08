Perpétuité pour un assassinat qui a bouleversé les Pays-Bas

Le tribunal d'Amsterdam a condamné vendredi un homme à la prison à perpétuité et un autre à près de trente ans derrière les barreaux pour le meurtre d'un adolescent, dans une affaire d'erreur d'identité qui avait choqué les Pays-Bas.

Mohamed Bouchikhi, 17 ans, donnait un cours de cuisine à des enfants de six ans dans un centre communautaire d'Amsterdam lorsque des hommes armés et masqués ont fait irruption et ouvert le feu avec une arme automatique en janvier 2018.

Les accusés, Emylio G., 30 ans, et Randall D., 41 ans selon les médias néerlandais, s'étaient rendus au centre avec l'intention de tuer un autre homme, après ce qu'un témoin a décrit comme une bagarre quelques jours plus tôt au même endroit.