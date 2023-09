Plus de 2.000 morts dans les inondations en Libye, selon les autorités de l'est du pays

Les inondations provoquées par la tempête Daniel dans l'est de la Libye font craindre des centaines de morts. Osama Hammad, le chef du gouvernement de l'est du pays, a déclaré aux médias locaux qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2.000 morts et des milliers de disparus, a indiqué lundi l'agence de presse financière Bloomberg.

Les villes de Derna et Benghazi, la région d'Al Jabal al Akhdar et la périphérie d'Al-Marj, dans l'est de la Libye, ont particulièrement été touchées par la tempête. De nombreuses maisons et routes ont été endommagées. Les Nations unies affirment qu'elles suivent de près la situation.

La Libye est divisée entre des gouvernements rivaux à l'est et à l'ouest, qui ont chacun déclaré trois jours de deuil.