Pologne: le parlement réuni pour trancher le rapport de forces

Le parlement polonais tient lundi sa première réunion depuis les législatives d'octobre dans une situation inédite où deux camps opposés, populiste nationaliste au pouvoir et pro-européen, revendiquent la victoire et aspirent à former le gouvernement.

Le parti au pouvoir a en effet remporté le plus grand nombre de sièges mais sans possibilité de former une majorité, qui en revanche se dégage pour l'opposition pro-européenne.