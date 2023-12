Liliane, victime d'une arnaque au rétroviseur, a donné 2.000€ à un malfaiteur: "Il m'a dit que je l'avais accroché et démoli"

La police met en garde contre les arnaques au retroviseur. On en signale dans le Sud de la province de Namur et dans le Hainaut. Les auteurs repèrent des conducteurs âgés et leur font croire qu'ils ont accroché leur rétroviseur. Ils persuadent les victimes de régler l'accident tout de suite, à l'amiable, et en cash.

C'est quand elle arrive chez elle qu'un individu interpelle Liliane. "Il m'a dit que j'avais accroché son rétroviseur et que je l'avais démoli", raconte-elle. "Alors je suis sortie pour voir les dégâts et effectivement, le rétroviseur côté conducteur était abîmé."

Le propriétaire de la voiture soi-disant cassée demande à remplir un constat d'accident. Liliane fait ensuite entrer l'inconnu dans son domicile et lui montre ses papiers d'assurance. "Je lui ai donné le document et j'ai dû faire quelque chose dans la cuisine qui se trouve juste derrière", poursuit-elle. "Pendant que j'étais absente de la pièce, il a apposé un cachet: 'Franchise de 3.500€ à payer et perte de permis'."



"C'est une organisation criminelle, on peut le dire, qui fait ce genre d'agissements", indique David Doyen, chef de corps de la zone de police Hemerton et Heure. "Ça revient régulièrement, ce sont des personnes qui écument la région et qui font du repérage dans les centres-villes, dans les parkings de supermarchés et visent les personnes plus vulnérables."



Ces dernières semaines, deux personnes âgées ont victimes de cette arnaque à Philippeville mais d'autres cas similaires ont été signalés à Chimay, Rochefort ou encore Beloeil. La police appelle à la vigilance.