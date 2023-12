Panier RTL info / Test Achats: l'inflation passe sous un cap symbolique, malgré la forte augmentation de quelques produits

9,4% d'augmentation moyenne en un an pour les prix des produits dans nos supermarchés. Cela semble beaucoup, mais un cap symbolique vient pourtant d'être franchi dans le cadre du Panier RTL info / SudInfo / Le Soir / Test Achats du mois de novembre 2023. Effectivement, l'inflation n'a cessé d'augmenter durant plusieurs années, dépassant les 20% d'augmentation annuelle (c'était le cas en mars dernier). Depuis lors, le taux d'inflation baisse. Ce qui ne veut pas dire que le prix de votre ticket de caisse va vous sembler moins élevé cette semaine, mais uniquement qu'il augmente moins vite qu'auparavant. Faible consolation, c'est vrai, mais c'est la tendance qu'il faut regarder. De +20% il y a 8 mois, l'augmentation des prix dans les supermarchés (analysée par Testachats sur près de 3.000 produits dans nos grandes surfaces) est passée à +10%. Si la courbe se maintient, on pourrait passer à une inflation "normale" (+2%) en 2024.

Testachats tempère nos réjouissances, cependant. Effectivement, si certains produits voient leur prix diminuer sur 1 an (exemple: le film plastique alimentaire, -4%), ils restent en forte augmentation sur 2 ans (+34% pour ce même produit). Bref, il est difficile de s'y retrouver, et nous ne pouvons de toute façon que constater ces fluctuations ; mais retenez donc que, globalement, la tendance est un retour à la normale, donc à une augmentation légère et absorbable des prix.