Le procès de Maude Dambremont, jugée pour le meurtre de son bébé, a débuté ce lundi: "Je ne lui ai pas fait de mal"

Le président de la cour d'assises du Hainaut a interrogé Maud Dambremont, lundi après-midi. La jeune femme est accusée d'avoir tenté de tuer son fils Yann, âgé de huit mois, le 29 août 2019, et de l'avoir tué le 15 septembre 2019.

Le 15 septembre 2019, Maude Dambremont rappelait les urgences. Elle raconte qu'elle a mis son fils au lit après son biberon du soir. L'accusée s'est alors rendu compte qu'elle n'avait pas branché le monitoring. Elle a appelé une amie afin qu'elle lui ramène l'appareil. Quarante minutes plus tard, l'enfant ne respirait plus. Il était couché sur le ventre, dans son lit.

Un syndrome de Münchhausen par procuration est possible, selon les experts. L'accusée conteste être atteinte par ce syndrome, consistant à faire du mal à l'autre pour attirer l'attention vers soi. Un shopping hospitalier a été mis en évidence, ainsi que des recherches sur internet au sujet de la mort d'un enfant et de nombreux mensonges. Elle répond qu'elle s'inquiétait pour son enfant.

Détenue depuis plus de trois ans, Maude Dambremont soutient qu'elle est innocente, qu'elle n'a jamais fait de mal à ses trois fils, qu'elle a évolué depuis la mort de Yann, dont elle n'a jamais pu se remettre.

Elle déclare qu'elle a appris à mentir dès son enfance. Elle a notamment menti sur ses deux autres fils, qu'elle a dit être morts, ou sur son état de santé. Ainsi, elle a déclaré à plusieurs témoins qu'elle était malade d'un cancer du poumon, ou encore qu'elle était pompier. "En prison, j'ai été suivie par des psychologues et j'ai fait un travail sur moi-même. Je ne suis plus cette personne décrite comme menteuse et manipulatrice", dit-elle. Pour ses avocats, ce n'est pas parce qu'elle a menti qu'elle a tué son enfant.