Pologne: vers l'accès libre à la "pilule du lendemain", Tusk "prêt" à libéraliser l'avortement

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé mercredi que, conformément à ses promesses électorales, il était prêt à déposer au parlement une proposition de loi libéralisant l'avortement dans ce pays où le droit à l'IVG compte parmi les plus restrictifs d'Europe.

La Coalition civique (KO), parti centriste dirigé par M. Tusk, est "prêt à déposer" un texte autorisant "l'avortement légal et sécurisé jusqu'à la 12e semaine de la grossesse", a déclaré M. Tusk lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes conscients que le chemin législatif visant à mettre en œuvre la demande sociale d'un avortement légal, sûr et gratuit ne fait que commencer", a déclaré Agnieszka Czerederecka, de l'organisation à but non lucratif Women's Strike.

"Il était temps", a réagi Antonina Lewandowska, du groupe de défense des droits des femmes Federa, citée par l'agence de presse polonaise PAP, qualifiant cette annonce de "première étape d'un très long marathon".

En Pologne, pays de forte tradition catholique, l'IVG n'est autorisée qu'en cas de viol ou d'inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger.