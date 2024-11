Présidentielle américaine 2024: Kamala Harris ne s'exprimera pas dans l'immédiat

La vice-présidente Kamala Harris ne s'exprimera pas dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé mercredi l'un de ses conseillers, Cedric Richmond, assurant qu'elle s'adresserait "à la nation" dans la journée.

"Il y a encore des voix à compter", avait-il justifié dans une déclaration très courte et sobre, alors que les partisans de la candidate démocrate rassemblés depuis le début de soirée à l'université historiquement noire de Howard avaient déjà commencé à quitter les lieux, dans une ambiance devenue de plus en plus sombre au fil des heures.