Présidentielle: Madagascar vote sous tension, boycott de l'opposition

"On ne veut plus de manifestation, on ne veut plus de problème dans le pays. On veut choisir par nous-mêmes, en votant", explique à l'AFP Alain Randriamandimby, 43 ans, imprimeur de T-shirts, au petit matin dans un bureau de vote de la capitale Antananarivo, dite "Tana".

"Je n'apprécie pas tellement que certains aient dit que nous devons rester chez nous. C'est le désordre total à Madagascar, il faut avancer et élire un président", râle Romualdine Ramahandry, 40 ans, qui vend des Bibles dans les rues pour gagner sa vie.

Les électeurs se présentent en petits groupes, sans se presser. A la sortie d'isoloirs rudimentaires, ils repartent le pouce enduit d'encre indélébile vert-doré.