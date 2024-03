Rétablissement de la peine de mort au Congo: "Le gouvernement frappe fort pour montrer qu'il n'est pas en train de blaguer"

La République démocratique du Congo a rétabli la peine de mort et ça a clairement un lien avec la guerre dans l'est du pays.

Depuis deux ans, la RDC fait face à une offensive de rebelles soutenues par le Rwanda à l'est du pays, dans la province du Nord-Kivu. Cela a provoqué le déplacement de millions de Congolais qui vivent dans des conditions désastreuses. Mais alors, quel lien entre la guerre et le rétablissement de la peine de mort ?

Jean-Robert Senga est chercheur pour Amnesty International et spécialiste de la République démocratique du Congo. Selon lui, "les raisons officielles sont que le gouvernement veut faire face avec plus de fermeté à ce qu'il appelle trahison au sein des forces de défense et de sécurité dans le contexte de la guerre qu'il mène contre le groupe armé M23".

La seconde raison, "c'est faire face à la criminalité en bande organisée dans plusieurs villes du pays, dont Kinshasa" explique-t-il.

"C'est la manière la plus dissuasive qui soit"