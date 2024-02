Bruxelles: plus d'un millier de personnes à une marche en soutien à la population du Nord-Kivu au Congo

"Stop au génocide au Congo", "On nous tue à cause de nos richesses", arboraient les pancartes de certains manifestants. Organisée par la diaspora congolaise de Bruxelles, la mobilisation visait à dénoncer "l'appui des États-Unis, de la France et de l'Angleterre" au Rwanda. Les manifestants ont par ailleurs condamné la présence militaire du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda en RDC.

L'est de la RDC et plus particulièrement la province du Nord-Kivu est le théâtre de combats entre la rébellion majoritairement tutsi M23, que le Rwanda est accusé de soutenir, et les forces armées congolaises. Le conflit perdure depuis des années mais a repris fin 2021 et les combats se sont récemment intensifiés. "Depuis bientôt trente ans, un génocide est en cours au Congo, dans la mesure où un système organisé est mis en place par différentes puissances et leurs armées - à commencer par le Rwanda - pour déplacer les Congolais de leur territoire et venir exploiter les minerais présents sur le sol de la RDC", a appuyé Evariste Otshudi, l'un des organisateurs. "Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire cesser cette guerre et pour appeler les puissances occidentales à se positionner contre le pouvoir de Kigali", a-t-il ajouté.