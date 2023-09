Séisme au Maroc: le bilan grimpe encore et dépasse les 2.000 morts, des villages entiers complètement détruits

Le puissant séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi a samedi a fait 2.012 morts et 2.059 blessés dont 1.404 sont dans un état grave, selon nouveau bilan officiel du ministère de l'Intérieur, samedi vers 22h00, rapportent les médias marocains.

En soirée, des chaines de télévisions ont diffusé des images aériennes montrant des villages entiers aux maisons d'argile de la région d'Al-Haouz entièrement détruits.

Plus de la moitié des morts ont été recensées à Al-Haouz (1.293) et à Taroudant (452), plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut Atlas, selon le ministère. "Les autorités publiques sont toujours mobilisées pour accélérer les opérations de secours et d'évacuation des blessés", a-t-il ajouté.