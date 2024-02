Sénégal: plus de 20 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Plus de 20 corps ont été récupérés mercredi en mer dans le nord du Sénégal après le naufrage d'un bateau de migrants qui cherchaient à rejoindre l'Europe selon des témoignages, a déclaré à l'AFP le gouverneur de la région de Saint-Louis.

Il ne s'est pas prononcé sur le nombre de passagers qui se trouvaient à bord de l'embarcation initialement. Mais des témoignages de rescapés recueillis par un correspondant de l'AFP suggèrent qu'un nombre considérable de personnes auraient pris place à bord et seraient donc portées disparues.

"Un peu plus de 20 corps" ont été retrouvés, a dit Alioune Badara Samb, joint par téléphone. Une vingtaine de personnes ont été secourues, a-t-il ajouté.

Mamady Dianfo, originaire de Casamance (au sud et donc à l'autre bout du pays), a parlé de plus de 300 occupants quand le bateau a quitté les côtes sénégalaises il y a une semaine. Un autre survivant, Alpha Baldé, a parlé de plus de 200 occupants.

Le Sénégal fait face à un flot de départs par la mer à destination des Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe.