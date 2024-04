Six soldats tués dans une embuscade tendue par des bandits au Nigeria

Six soldats nigérians ont été tués dans une embuscade dans le centre du Nigeria, où l'armée lutte contre des gangs criminels, a annoncé l'armée dimanche soir.

Depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, des bandits font des incursions dans des villages isolés où ils tuent et enlèvent des habitants contre rançon et brûlent les maisons après les avoir pillées.

Ces gangs, connus pour leurs enlèvements massifs d'écoliers, vivent dans des campements situés dans une vaste forêt à cheval sur les États du Niger, de Kaduna, de Zamfara et de Katsina.