Sony relève certaines prévisions annuelles, confiant dans la musique et le jeu vidéo

Le géant japonais Sony a légèrement relevé mercredi ses prévisions de bénéfice net et de ventes pour son exercice 2023/24 entamé le 1er avril, confiant notamment quant aux résultats de ses activités dans la musique et le jeu vidéo. Sony prévoit désormais un bénéfice net annuel de 860 milliards de yens (5,5 milliards d'euros), contre 840 milliards de yens précédemment, ce qui serait un recul de 14% sur un an.