Pour éviter une future taxe sur les panneaux solaires, Alain et de nombreux Wallons installent des batteries géantes: comment ça marche ?

Alain a fait installer 42 panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Le but est très clair : gagner de l'autonomie énergétique. Cependant, dès le premier janvier 2024, la Wallonie taxera (sous la forme d'un tarif dit prosumer qui alourdira la facture) l'électricité produite par les particuliers et rejetée sur le réseau ; en ce sens de nombreux Wallons font installer des batteries afin de pouvoir stocker ce trop-plein d'électricité au lieu de l'injecter sur le réseau.

De plus, c'est une certaine forme de sécurité d'approvisionnement à l'échelle très locale. "On n'est pas à l'abri d'une rupture de fournisseur en tenant compte du climat économique actuel et du climat sidérurgique ainsi que transfrontalier avec la France, l'Allemagne et d'autres pays qui liquident leurs centrales", nous confie un habitant du Juprelle.