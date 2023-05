Soudan: accord pour une trêve de sept jours, annonce le gouvernement sud-soudanais

Les combats, qui ont débuté le 15 avril, ont fait plus de 500 morts, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), et des milliers de blessées, selon un bilan largement sous-évalué.

Plus de 330.000 personnes ont été déplacées et 100.000 autres sont parties vers les pays voisins, selon l'ONU qui s'attend à huit fois plus de réfugiés. Ceux qui restent endurent des pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture à Khartoum, l'une des villes les plus chaudes du monde.

Le président Salvaa Kiir agit sur initiative de l'organisation régionale est-africaine Igad (Autorité intergouvernmentale pour le développement) dont le Soudan est membre, avec Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie et le Soudan du Sud.