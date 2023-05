À peine arrivé, déjà reparti? Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter l'Arabie Saoudite pour revenir aux sources

Ronaldo risque donc de connaître une saison blanche et de ne pas pouvoir disputer une compétition internationale l'an prochain. Une perspective peu réjouissante pour le compétiteur qu'il incarne. Arrivé gratuitement en hiver avec à la clé un salaire de 200 millions d'euros par saison (sur deux ans), Ronaldo pourrait donc déjà plier bagage.

En effet, le club de Cristiano Ronaldo s'est fait éliminer prématurément de la Super Coupe, puis de la Coupe d'Arabie Saoudite. Pire : ils accusent du retard dans le championnat national, puisqu'Al-Nassr est actuellement situé à 3 points du leader Al-Ittihad, avec un match de plus. Cerise sur le gâteau, seule la première place est qualificative pour la Ligue des Champions du continent asiatique.

Cristiano Ronaldo vit des moments compliqués. Quelques mois seulement après avoir rejoint le club saoudien d'Al-Nassr, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait déjà le quitter, selon les informations du média espagnol El Nacional. En cause : la difficulté pour s'acclimater à une culture complètement différente et des résultats sportifs en dents de scie.

Toujours selon El Nacional, sa destination rêvée serait le Real Madrid. L'attaquant y est resté 9 ans, y a connu ses meilleurs moments et y a rencontré sa femme Georgina Rodriguez. De quoi clore sa carrière en grandes pompes ? Rien n'est moins sûr, il lui reste encore un an de contrat et sa valeur marchande s'élève actuellement à 20 millions d'euros, ce qui ferait très cher payé pour un joueur de 38 ans.