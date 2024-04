Taïwan remercie les Etats-Unis pour leur programme d'aide militaire

Le Premier ministre taïwanais a remercié lundi les Etats-Unis après l'adoption par le Congrès américain d'un énorme plan d'aide militaire pour l'Ukraine, Israël et l'île autonome et affirmé qu'il permettra de "sauvegarder la paix et la liberté" dans la région.

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué dimanche qu'environ 1,9 milliard de dollars seront destinés à l'équipement militaire et à la formation de l'armée via le ministère américain de la Défense.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a également affirmé que 2 milliards de dollars seront consacrés au "financement militaire étranger" des pays de la région Asie-Pacifique y compris Taïwan.

Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le Congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste.

"Nous, à Taïwan, continuerons à travailler avec les pays qui partagent nos idées, y compris les Etats-Unis et tous les pays du camp de la démocratie libre, afin de préserver la paix et la liberté dans la région indo-pacifique et de rendre la zone du détroit de Taïwan plus stable", a déclaré lundi le Premier ministre taïwanais, Chen Chien-jen.