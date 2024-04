Tesla baisse ses tarifs aux États-Unis et en Chine

Le constructeur automobile Tesla, confronté à un recul de ses ventes, a baissé ce week-end les tarifs de ses voitures électriques en Chine et aux États-Unis. Le prix du logiciel d'aide à la conduite FSD (Full Self-Driving) a également été revu à la baisse sur le marché américain, passant de 12.000 à 8.000 dollars (environ 7.500 euros).

En Chine, presque tous les modèles Tesla ont vu leurs tarifs diminuer. Ainsi, la berline Model 3, modèle le plus abordable, est désormais proposée à un peu plus de 30.000 euros. Outre-Atlantique, les Model Y et Model X atteignent des niveaux de prix historiquement bas. La version d'entrée de gamme de la Model Y est ainsi affichée à 42.990 dollars, soit environ 40.300 euros.

Tesla publiera mardi ses résultats financiers pour le premier trimestre. Début avril, le groupe avait annoncé avoir livré moins de 387.000 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année, enregistrant ainsi son pire trimestre depuis plusieurs années. Cette contre-performance a fortement pesé sur le cours de l'action Tesla à Wall Street, qui accuse un net recul depuis le début de l'année.