Trump offre 100 millions de dollars de garantie après une amende de 355 millions

L'ex-président américain avait fait appel lundi du jugement du tribunal civil de New York du 16 février lui ordonnant de verser 355 millions de dollars de pénalités financières (sans compter le montant des intérêts s'élevant à plus de 100 millions).

L'appel interjeté lundi visait aussi l'interdiction par décision de justice du 16 février imposée à M. Trump et à ses deux fils adultes Donald Jr et Eric de diriger des entreprises dans l'Etat de New York pendant respectivement trois et deux ans.