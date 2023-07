Tunisie: des ONG appellent à héberger d'urgence les migrants chassés de Sfax

Des ONG tunisiennes ont lancé vendredi un cri d'alarme sur la situation "catastrophique" des migrants d'Afrique subsaharienne expulsés de la ville de Sfax, et appelé à les héberger d'urgence dans des centres d'accueil.

À la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été chassés de Sfax, principal point de départ en Tunisie pour l'émigration clandestine, et conduits par les autorités, selon des ONG, vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est, et l'Algérie à l'ouest.

Entre 100 et 150 migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, se trouvent encore à la frontière libyenne, a indiqué vendredi à la presse Romdane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG suivant de près le dossier de la migration en Tunisie.