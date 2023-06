Un yacht de tourisme s'embrase en Egypte: trois touristes ont disparu

C'est après une croisière de six jours, qui devait prendre fin dimanche, que le feu s'est déclaré à bord du bateau, le Hurricane. Il se trouvait alors à 25 kilomètres de la station balnéaire de Marsa Alam, sur la mer Rouge. Un dysfonctionnement électrique dans la salle des machines a provoqué l'incendie, ont indiqué les autorités.

Trois touristes britanniques sont portés disparus dimanche après l'incendie en mer Rouge de leur yacht à moteur, ont annoncé les autorités égyptiennes. "Quinze passagers britanniques, dix membres de l'équipage et deux guides touristiques" ont pu être secourus, d'après un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge. Les recherches se poursuivent pour retrouver les trois touristes disparus, selon ce communiqué.

Destination touristique

La mer Rouge est une importante destination touristique en Egypte. Jeudi, un Russe y a été tué par un requin au large de la ville égyptienne de Hurghada.

Le pays de 105 millions d'habitants, plongé dans une grave crise économique, compte sur le tourisme, qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB, pour redresser ses finances. Le gouvernement égyptien cible 30 millions de touristes par an d'ici 2028, contre 13 millions avant le Covid-19.