Une attaque de drone revendiquée par les Houthis du Yémen à Tel-Aviv

Les Houthis du Yémen, un mouvement soutenu par l'Iran, ont revendiqué une attaque de drone qui a provoqué une explosion ayant fait un mort, vendredi avant l'aube dans le centre de Tel-Aviv, et visé directement Israël en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Le drone avait été détecté par l'armée mais "une erreur humaine" a fait que les "systèmes d'interception et de défense n'ont pas été activés", a ajouté un responsable militaire devant la presse, à propos de cette attaque qui survient après plus de neuf mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Les Houthis, alliés du Hamas, ont revendiqué l'attaque.

"La force aérienne des drones au sein des forces armées yéménites (...) a mené une opération militaire qualitative, en ciblant l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, connue en Israël sous le nom de Tel-Aviv", a indiqué leur porte-parole militaire, Yahya Saree, dans un communiqué.

Les Houthis, mouvement rebelle qui contrôle une partie du Yémen, mènent depuis des mois des attaques contre la navigation au large du territoire yéménite dans les eaux stratégiques de la mer Rouge et le Golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza.