104 policiers et 30 journalistes parmi les blessés, bâtiments gouvernementaux incendiés

De violents affrontements jeudi à travers le Bangladesh ont blessé au moins 104 policiers et 30 journalistes, en plus des 39 morts déjà décomptés, a rapporté la chaîne de télévision privée Independent Television. Des manifestants ont aussi bouté le feu à plusieurs bâtiments gouvernementaux.

Des manifestants ont mis le feu jeudi à plusieurs bâtiments du gouvernement du Bangladesh au cours d'une journée d'affrontements entre étudiants et policiers, selon un communiqué de la police.

Selon la chaîne, 702 personnes ont été blessées au cours de ces heurts entre la police et les étudiants qui manifestaient, à travers 26 des 64 districts du pays. Un dernier bilan faisait en outre déjà état de près de 40 morts sont déjà à déplorer.

"Les mécréants ont déjà incendié, vandalisé et mené des activités destructrices" contre les bureaux de la télévision d'Etat BTV et l'agence nationale de gestion des catastrophes, ainsi que contre "différents" bâtiments de la police et du gouvernement, indique le communiqué, publié après une coupure nationale d'internet jeudi soir.