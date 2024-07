"Je ne suis pas censé être là ce soir": Donald Trump dit avoir eu Dieu de son côté lorsqu'il a été attaqué

"Je me tiens devant vous dans cette arène uniquement par la grâce de Dieu tout-puissant", a affirmé l'ancien président dans son discours à Milwaukee d'acceptation de l'investiture du Parti républicain à l'élection de novembre.

"Comme vous le savez déjà, la balle de l'assassin a été à deux doigts de m'ôter la vie. Beaucoup de gens m'ont demandé ce qui s'était passé, et c'est pourquoi je vais vous le dire, et vous ne l'entendrez plus jamais de ma bouche, parce que c'est trop douloureux à dire", a-t-il dit en préambule d'une longue tirade sur ce qui s'est passé en ce samedi funeste, lorsqu'un tireur a ouvert le feu sur le candidat républicain lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, le blessant à l'oreille droite.

Parlant la voix basse, il a commencé par décrire son entrée en scène à Butler, "devant une foule enthousiaste, au son de la musique, par une belle et chaude journée".

Puis, une dizaine de minutes dans le discours, "j'ai entendu un grand sifflement et j'ai senti quelque chose me frapper très, très fort à l'oreille droite. Je me suis dit : +Wow, qu'est-ce que c'était ? Cela ne peut être qu'une balle".